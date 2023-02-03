МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Билайн" открыл предзаказ на новые флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy S23, старт продаж оператор ожидает в середине февраля, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Киберэксперт рассказал, какой "сюрприз" ждет некоторых владельцев iPhone

В среду, 1 февраля, состоялась презентация Samsung, на которой компания представила новые смартфоны: Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, а также ноутбуки Galaxy Book 3.

Ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" открыл предзаказ на новые модели уже в ночь после презентации, запуск продаж планируется после первой половины февраля. Компания Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Samsung, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) также открыла предзаказ смартфонов, рассчитывает открыть продажи в 20-х числах февраля.

"При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тысяч бонусных рублей на услуги связи… Цены на новую линейку Samsung Galaxy в "Билайне" стартуют от 69 990 рублей за базовую версию S23. Первая партия новинок Samsung сертифицирована производителем для стран Таможенного союза, это значит, что поддержка устройств будет оказываться во всех официальных сервисных центрах Samsung в России", — отметили в компании.

"Старт продаж новой линейки Galaxy мы ожидаем в середине февраля", — добавили в "Билайне".

"В "Мегафоне" также открыли предзаказ на новые смарфтоны. "Мы открыли предзаказ на Samsung Galaxy S23 2 февраля, продажи стартуют в ближайшее время. Samsung традиционно пользуется высоким спросом в России, например, спустя год после выхода Galaxy S22 модель продолжает оставаться одной из наиболее популярных в нашей розничной сети", — рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора.

Samsung в марте приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.