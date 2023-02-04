МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Решение американских властей об изъятии средств российского бизнесмена Константина Малофеева повлечет за собой зеркальные меры и в США не смогут быть спокойны за свое имущество, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин. В ГД призвали заморозить всю собственность американских компаний и граждан

"Последуют ответные защитные зеркальные меры (со стороны РФ)", — сказал он и отметил, что США открывают ящик Пандоры: это шаг, который может дать сигнал по всему миру — реквизировать, отбирать деньги у российских бизнесменов и государства, "вещь эта весьма опасная".

Сенатор подчеркнул, что при этом защитные меры со стороны России "открывают возможности реквизировать и конфисковать активы и собственность у американских бизнесменов, у американского государства".

По словам Башкина, после вынесенного решения по Малофееву "никто, из американских бизнесменов, в целом в США, не могут быть в дальнейшем спокойны за свое имущество, свои активы".

Кроме того, он призвал к проведению широкой информационной кампании, демонстрирующей миру, что США, страны Запада не уважают права на частную собственность, суверенную собственность.

По его мнению сенатора, в целом данная негативная ситуация даст положительный эффект, поскольку "добьет веру в то, что доллар является гарантом экономической стабильности" и поможет незападным странам перейти во внешних отношениях на недолларовый формат.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине.