С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — ПРАЙМ. Компании-резиденты в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" в 2022 году инвестировали в проекты 11,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"В Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" подвели итоги работы в 2022 году. Компании-резиденты инвестировали в проекты 11,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Власти Санкт-Петербурга поддержат отрасли экономики на фоне санкций

Тройку лидеров по объему инвестиций составляют компании "Биокад", "Фармасинтез-Норд" и "НИЦ ЕЭС" (входит в "Россети"). Фармпредприятия активно развивают действующие мощности, "НИЦ ЕЭС" завершает строительство своего нового предприятия в ОЭЗ.

На предприятиях компаний-резидентов за прошлый год было создано 874 новых рабочих места. Уровень объема фактических инвестиций резидентов и созданных рабочих мест сопоставим с показателями 2021 года.

"Механизм экономической зоны в очередной раз зарекомендовал себя как стабильный и надежный инструмент развития экономики города и поддержания инвесторов. Она остается территорией развития инновационных высокотехнологичных производств в интересах импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России. В прошлом году статус резидента ОЭЗ получили пять компаний. Общий объем заявленных ими инвестиций — более 45 миллиардов рублей", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Доходы бюджета Санкт-Петербурга превысили триллион рублей, заявил Беглов

Совокупный объем выручки резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" составил за прошлый год 78,3 миллиарда рублей. За этот период компании заплатили налоги в размере 10,4 миллиарда рублей, включая 2,4 миллиарда рублей – в бюджет города.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге в качестве резидентов зарегистрировано 69 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — около 170 миллиардов рублей. ОЭЗ размещается на двух участках – "Нойдорф" (18,99 гектара, поселок Стрельна, Петродворцовый район) и "Новоорловская" (163,33 гектара, Приморский район). Режим особой экономической зоны "Санкт-Петербург" действует до 2054 года. За весь период работы ОЭЗ ее резиденты инвестировали в проекты 85,2 миллиарда рублей, получив при этом общую выручку в размере 318 миллиардов рублей. С 2006 года создано 6514 рабочих мест.