МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" договорилась о покупке 29% в совместном с Uber предприятии MLU B.V., владеющем "Яндекс Такси" и "Яндекс Драйв", примерно за 925 миллиона долларов, в ближайшее время вопрос о сделке вынесут на рассмотрение государственной комиссии, сообщает РБК. В Турции раскрыли последнюю "козырную карту" внешней политики США

По данным издания, "Яндекс" договорился выкупить примерно за 925 миллиона долларов 29% в MLU B.V. — совместном предприятии с Uber. Отмечается, что в ближайшее время "Яндекс" подаст документы для рассмотрения условий сделки в правительственную комиссию. MLU B.V. владеет бизнесом по перевозке пассажиров "Яндекс Такси" и "Яндекс Драйв".

Совместное предприятие было создано в 2018 году. Тогда доля "Яндекса" составляла 59,3% совместного предприятия, Uber получил 36,9%, еще 3,8% были зарезервированы под опционы для сотрудников. В 2021 году "Яндекс" нарастил долю в совместном предприятии до 71%.