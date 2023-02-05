ТОКИО, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено представить проект поправок к законодательным нормам, регламентирующим контроль за экспортом технологий и оборудования для производства полупроводников с тем, чтобы ограничения начали действовать уже весной этого года, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Сенатор оценил ограничения на российские нефтепродукты

Экспорт промышленной продукции Японии контролируется положениями закона о контроле за иностранной валютой и внешней торговлей. Предполагается, что в указ будут внесены поправки с перечнем конкретных видов технологий и продукции, для экспорта которой теперь будет требоваться получение специального разрешения от министерства экономики, торговли и промышленности.

Как ожидается, эта мера будет нацелена на то, чтобы технологии и оборудование, которое может быть использовано для производства полупроводников, не были использованы для данной цели и, в том числе, для военных нужд.

Киодо отмечает, что официальный Токио намерен провести консультации с компаниями, занимающимися экспортом подобного оборудования, чтобы определиться с конкретными ограничительными мерами. Также в статье отмечается, что при введении поправок Япония воздержится от непосредственного указания на Китай.

В январе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Нидерланды и Япония близки к тому, чтобы присоединиться к усилиям администрации президента США Джо Байдена по ограничению экспорта технологий в Китай. Агентство отмечало, что в Нидерландах и Японии находятся ключевые поставщики оборудования, необходимого для производства полупроводников, и что премьеры этих двух стран в январе обсудили свои планы с Байденом в Белом доме.

Минторг США в октябре прошлого года сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.