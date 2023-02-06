МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Китай с 6 февраля возобновил туристические поездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран, в числе которых Таиланд, Камбоджа, Мальдивы, Индонезия. Российские туроператоры готовы к встрече путешественников из Поднебесной. Число трансграничных поездок в Китае резко выросло в новогодние выходные

В конце января в пресс-службе министерства культуры и туризма КНР сообщили, что с 6 февраля турагентства и онлайн-компании по всему Китаю возобновят в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая. Однако, по его словам, для возвращения допандемийных показателей, когда в РФ из КНР приезжало в год около 1,5 миллиона туристов, понадобится не меньше года времени, а также доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен.

В свою очередь туроператоры России сообщали агентству, что уже готовы к приему туристов из Китая и сформировали программы. Так, в "Интуристе" рассказали, что бронирование туров на весну и лето со стороны путешественников из Китая идет полным ходом. На массовый туристический поток из Поднебесной в Россию при благоприятных обстоятельствах в компании надеются в конце марта — начале апреля.

При этом туристическое сообщество РФ ждет решения по возобновлению межправительственного соглашения России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках, по которому на взаимной основе в страны смогут въезжать группы от 5 человек. "Без этого массовый турпоток между странами не восстановится. А сейчас пока будут индивидуальные посещения", — уточнили в "Интуристе". Это соглашение правительство России приостановило в январе 2020 года в связи с коронавирусом.

Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщал, что утверждение реализации соглашения ориентировочно запланировано на 8 февраля. Если возобновление состоится, то туристические группы смогут пересекать границу без визы. По данным туроператоров, российским гражданам Китай туристические визы пока не выдает.

Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.