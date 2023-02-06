МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению крупной российской компании из сферы информационных технологий, ЗАО "Крок инкорпорейтед", ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО), российской структуры американской компании Oracle, производителя программного обеспечения, следует из информации в картотеке арбитражных дел. СМИ раскрыло, чем обернется для Китая банкротство США

Сумма долга компании ОКО перед заявителем в карточке дела не указана, однако известно, что в ноябре суд взыскал с нее в пользу "Крока" около 48 миллионов рублей. Из этой суммы более 47 миллионов составляет аванс, перечисленный истцом ответчику по договору от 29 августа 2021 года на предоставление технической поддержки как сервисному партнеру, а также предоставление запчастей для оказания услуг технической поддержки программного обеспечения. Ответчик с 1 марта приостановил исполнение своих обязательств.

В октябре о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО "Оракл компьютерное оборудование" на Федресурсе сообщало ПАО "Мегафон". В его пользу судом было взыскано более 44 миллионов рублей аванса по договору оказания услуг технической поддержки оборудования и программного обеспечения.

Ранее суд также взыскал с ОКО более 439 миллионов рублей в пользу ООО "Форс Дистрибуция", более 172 миллионов — в пользу ООО "Марвел КТ", около 158 миллионов — в пользу ООО "Форс — центр разработки". Альфа-банк требует от "дочки" Oracle около 101 миллиона рублей.