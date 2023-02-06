МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Австралийская OZ Minerals, занимающаяся добычей меди и золота, в понедельник сообщила, что бразильский антимонопольный регулятор, Административный совет по защите экономики, одобрил сделку BHP Group по приобретению OZ Minerals за 9,6 млрд австралийских долларов (6,61 млрд долларов США).

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OZ Minerals и крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP подписали 22 декабря соглашение о ключевых параметрах сделки.

Данное соглашение также должны одобрить австралийский суд и акционеры OZ Minerals, которые, как ожидается, проголосуют по нему в начале апреля, говорится в заявлении компании.