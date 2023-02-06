Nestle продолжит повышать цены на продукты питания
Гендиректор Nestle Шнайдер заявил о планах повышать цены на продукты питания в 2023 году
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Nestle придется продолжить повышать цены на свои продукты питания в текущем году, чтобы компенсировать рост производственных издержек, который еще не полностью перенесен на потребителя. Об этом гендиректор компании Марк Шнайдер заявил одной из немецких газет.
Это повышение цен не будет столь же резким, как в 2022 году, однако "в этом году нам придется кое-что наверстать", заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За первые 9 месяцев 2022 года крупнейшая в мире продовольственная группа, производящая, в частности, шоколадные батончики KitKat и кофе Nescafe, отчиталась о росте органических продаж на 8,5%. На 7,5 процентного пункта этот рост обеспечило повышение цен.
Инфляция во многих развитых странах в настоящее время находится на уровне многолетних максимумов, в значительной степени вследствие роста цен на продовольственные товары и энергоносители.