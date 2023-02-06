МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Nestle придется продолжить повышать цены на свои продукты питания в текущем году, чтобы компенсировать рост производственных издержек, который еще не полностью перенесен на потребителя. Об этом гендиректор компании Марк Шнайдер заявил одной из немецких газет. В ЕК сообщили о переходном периоде в применении потолка цен на топливо

Это повышение цен не будет столь же резким, как в 2022 году, однако "в этом году нам придется кое-что наверстать", заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За первые 9 месяцев 2022 года крупнейшая в мире продовольственная группа, производящая, в частности, шоколадные батончики KitKat и кофе Nescafe, отчиталась о росте органических продаж на 8,5%. На 7,5 процентного пункта этот рост обеспечило повышение цен.

Инфляция во многих развитых странах в настоящее время находится на уровне многолетних максимумов, в значительной степени вследствие роста цен на продовольственные товары и энергоносители.