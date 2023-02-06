МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Американский производитель персональных компьютеров Dell сократит примерно 6,65 тысячи человек, что составляет 5% штата, в связи с падением спроса на его продукцию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из операционных директоров компании Джеффа Кларка. Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

"Компания столкнулась с рыночными условиями, которые продолжают ухудшаться с неопределенным будущим", — приводит агентство слова Кларка. По его словам, сокращения составят около 5% от общего числа сотрудников Dell, или примерно 6,65 тысячи человек.

По словам аналитика IDC, по предварительным данным, продажи персональных компьютеров резко упали в мире в прошлом квартале, а среди крупных компаний наибольший спад наблюдался как раз у Dell — 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом Dell получает около 55% своего дохода от персональных компьютеров. Эти данные также приводит агентство.

Dell Technologies — американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Компания также предоставляет клиентам портфель технологий и услуг в сфере данных. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.