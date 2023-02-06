МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 9 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Глава Минцифры отметил плюсы и минусы покупки "Мегафона" "Ростелекомом"

Ориентир доходности будет объявлен позднее.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-10R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 февраля.

Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.