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2023
https://1prime.ru/business/20230206/839700373.html
"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник
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. "Ростелеком" планирует 9 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах... ПРАЙМ, 06.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 9 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности будет объявлен позднее.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-10R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 февраля.
Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.