МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 3 апреля проверку обоснованности заявления Альфа-банка, который требует признать банкротом бизнесмена Алексея Хотина, являющегося основным владельцем разорившегося банка "Югра", а также крупным владельцем коммерческой недвижимости в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Альфа-банк запустил платформу для работы с цифровыми активами

Заявление, как сообщалось ранее, поступило в суд 28 октября. Сумма задолженности Хотина перед Альфа-банком в материалах суда не указана. Как пояснила судья Екатерина Игнатова, материалы дела находятся в апелляционной инстанции, поэтому слушания в понедельник были отложены. Хотин обжаловал возбуждение дела о банкротстве.

Альфа-банк — крупнейший кредитор подконтрольных Хотину компаний, владеющих крупными торговыми центрами. Сам Хотин выступал поручителем своих компаний. Альфа-банк в мае 2019 года подал три иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. По двум из них — на 272 миллиона и 314 миллионов долларов — суды в феврале 2020 года утвердили мировые соглашения. Еще по одному иску — изначально на 58 миллионов долларов — суд в мае 2021 года взыскал с ответчиков 13,4 миллиона долларов.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в декабре 2020 года заявил, что мировое соглашение с Хотиным не исполняется и будет пересматриваться.

В августе 2021 года суд оставил без рассмотрения заявление об утверждении нового мирового соглашения по иску Альфа-банка о взыскании около 272 миллионов долларов с ЗАО "Экстракт-Фили", владельца ТРЦ "Филион", и еще семи компаний Хотина. Стороны так и не смогли представить согласованный проект мировой. Суд в Москве начал банкротство российской "дочки" Oracle

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

Следственный комитет России в феврале 2021 года сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра". Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми названы Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова.

По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в которую вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар "Югры" находится под домашним арестом.