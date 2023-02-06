БАГДАД, 6 фев — ПРАЙМ. Ирак изучает варианты погашения долгов перед Лукойлом и другими российскими нефтегазовыми компаниями, работающими в стране, заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн. В ОПЕК назвали правильным принятое в октябре решение по добыче нефти

Глава ведомства на пресс-конференции отметил роль российского бизнеса в инвестициях и энергетической деятельности Ирака.

"Хотел бы отметить среди них компанию Лукойл, Газпром и ряд других, перед которыми иракское правительство остается в долгу, и мы рассматриваем все возможные способы нахождения решения проблемы непогашенной задолженности перед этими компаниями",- подчеркнул он.

Хусейн добавил, что иракские власти решили организовать в Багдаде заседание двусторонней межправкомиссии в 2023 году, на которой стороны рассмотрят аспекты деятельности российских компаний в Ираке, а также вопросы задолженности перед ними.