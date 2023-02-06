МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Региональные предприниматели в 2022 году нарастили свои продажи на Wildberries на 116% по сравнению с предшествующим годом, сообщает компания. На "Яндекс Маркете" появились витамины и БАДы с iHerb

"Продажи предпринимателей из регионов выросли на 116% в 2022 году на Wildberries… Доля продаж региональных производителей в общем обороте компании увеличилась на 10% год к году и достигла 88%", — говорится в сообщении.

Наиболее динамично росли продажи предпринимателей из Калмыкии (+294%), Тамбовской области (+262%), Ханты-Мансийского автономного округа (+245%), Тывы (+239%) и Красноярского края (+232%). В компании это связывают с активным переходом представителей местного бизнеса в онлайн-сегмент: в прошлом году число предпринимателей из этих регионов на онлайн-платформе выросло в 2-2,5 раза.

При этом больше всего свои позиции нарастили предприниматели Краснодарского края. "Причиной такого рывка стал запуск дополнительного логистического объекта в регионе, что сократило их затраты на транспортировку продукции до основных логоцентров компании. Дебютантами списка лидера стали предприниматели из Чувашии, где в 2022 году также заработал региональный пункт приемки поставок", — пояснили в Wildberries.

Отмечается, что наибольшие доходы предпринимателям принесли продажи fashion-товаров, косметики и парфюмерии, а также продуктов и продукции для благоустройства дома.

А самыми динамичными темпами свои продажи на платформе удалось нарастить продавцам сантехники (+336% год к году), садовой техники (+310%), продукции для обустройства сада и огорода (+269%), спортивного инвентаря (+243%) и ювелирной бижутерии (+212%).