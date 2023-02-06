МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") признал незаконным отказ структур компании Google от распространения программных продуктов истца и обязал вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Приложение "ЮТэйр" снова доступно в App Store

"Обязать Google LLC, Google Commerce Limited, ООО "Гугл" обеспечить допуск приложения "Столото" к распространению через сервис Google Play для операционных систем под управлением Android на территории РФ", — говорится в судебном акте.

В случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты его вступления в силу суд решил взыскать солидарно с троих ответчиков неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в законную силу. При этом сумма ежедневно начисляемой неустойки будет еженедельно увеличиваться в два раза, говорится в решении.

Иск ТК "Центр" поступил в суд в октябре. Ответчиками в нем указаны головная американская компания Google LLC, ирландская Google Commerce Limited и российское ООО "Гугл", которое сейчас находится в процессе банкротства.

Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт России, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС). "Столото" в свою очередь — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.