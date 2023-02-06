БАНГАЛОР, 6 фев — ПРАЙМ. BP по-прежнему остается акционером "Роснефти", пересмотрела стоимость своего пакета акций в "Роснефти" до 24 миллиардов долларов, заявил глава российской компании Игорь Сечин. Сечин сказал, как будет формироваться референтная цена на российскую нефть

"Мы с интересом наблюдаем в аудированной годовой отчетности, что BP… являющаяся нашим акционером на 20%, оценив эффективность работы "Роснефти", пересмотрела стоимость пакета "Роснефти", который им принадлежит, до 24 миллиардов долларов. То есть BP по-прежнему с нами, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы передать привет нашим друзьям партнерам…. Хочу заверить, что мы будем усиленно работать, чтобы оправдать доверие наших акционеров", — сказал Сечин на India Energy Week.

На 7 февраля у BP запланирована публикация финотчетности за 2022 год. Сечин допустил, что во вторник эта компания – одна из лидеров зеленой повестки — может объявить о возврате к стратегии традиционной добычи и сокращению зеленых инвестиций, так как они генерируют убытки на фоне текущей ситуации.

В феврале прошлого года британская компания сообщила о решении продать свои 19,75% в "Роснефти" и выйти из совместных с ней предприятий, а также из совета директоров компании. Этот шаг был вызван началом спецоперации России на Украине. СМИ сообщали, что теперь ВР ищет покупателей для своих российских активов, включая долю в "Роснефти", контактируя с компаниями в Азии и на Ближнем Востоке.

Позднее, в октябре, Сечин напомнил, что BP до сих пор остается "теневым акционером", не участвует в работе органов управления, но сохраняет все права и дивиденды. Также он отметил, что доходы британской компании от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с "Роснефтью" уже составили 37 миллиардов долларов при общем объеме денежных инвестиций порядка 10 миллиардов долларов.