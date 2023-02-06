МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от обязательной продажи валютной выручки некоторых юридических лиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин отменил публикацию личных данных парламентариев в декларациях

"Предоставить юридическим лицам — резидентам (российским экспортерам), которые непосредственно осуществляют передачу нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам) товаров, поступивших от иных юридических лиц — резидентов (российских поставщиков) на основании договоров поставки, заключенных между российскими экспортерами и российскими поставщиками во исполнение межправительственных соглашений, право переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов…, на счета российских поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты", — сказано в указе.