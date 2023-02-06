МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Газпром" получил разрешение на приобретение 328 обыкновенных акций "Востокгазпрома", соответствующее распоряжение президента России опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации… "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение публичным акционерным обществом "Газпром" сделки по приобретению 328 штук обыкновенных акций акционерного общества "Востокгазпром", принадлежащих ГАЗПРОМ (Ю.К.) ЛИМИТЕД", — говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что для совершения этой сделки не требуется получение иных разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ.

"Востокгазпром" – дочернее предприятие "Газпрома", созданное в 1999 году для реализации направления, связанного с началом газодобычи в Томской области. Основной нефтегазодобывающий актив компании – ОАО "Томскгазпром".