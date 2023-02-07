МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Из-за значительного повышения цен на новую бытовую технику в России существенно увеличился спрос на ее ремонт: в январе 2023 года количество запросов на ремонт крупных бытовых приборов на сервисе "Авито Услуги" вырос в сравнении с январем прошлого года на 76%, мелких — на 43%, рассказал РИА Недвижимость руководитель направления "Ремонт и установка техники" в "Авито" Александр Семочкин. В России растут цены на телевизоры

Среди крупной бытовой техники клиентов в первую очередь интересовал ремонт стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, кухонных плит и духовок, среди мелких приборов популярностью пользовался ремонт кофемашин, микроволновок и кухонных комбайнов, сообщил он.

"По нашим прогнозам, спрос на услуги по ремонту бытовой техники в обозримой перспективе будет продолжать расти", — сказал Семочкин, пояснив, что из-за роста цен на новую технику, для многих становится выгоднее чинить старые приборы, тем более что средняя стоимость ремонта, несмотря на увеличение спроса, не изменилась.

Так, по словам эксперта, обслуживание посудомоечной машины в среднем обойдется от 550 рублей, а стоимость починки холодильника или духового шкафа — начинается от 800 рублей. Во многом это обусловлено увеличением количества сервисных центров, предлагающих подобные услуги, добавил Семочкин.