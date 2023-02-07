Шри-Ланка обсуждает с авиакомпаниями России увеличение числа рейсов
Посольство Шри-Ланки обсуждает с авиакомпаниями России увеличение числа рейсов в страну
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости глава дипмиссии Джанита Лиянаге.
"Сейчас между Россией и Шри-Ланкой есть прямое авиасообщение — всего девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные. Сейчас мы обсуждаем увеличение числа рейсов с другими авиакомпаниями", — сказала Лиянаге.
Авиакомпания Red Wings, добавила она, планирует начать выполнять регулярные рейсы, у нее уже есть соответствующие разрешения.
В начале октября крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. Первый прибывший самолет встретили танцами и цветами.