МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Шри-Ланка намерена открыть в России торговый дом, а также наращивать торговлю чаем, продуктами на основе кокосов и специями, сообщила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на покупку топлива

"В ближайшем будущем мы планируем открыть в России торговый дом Шри-Ланки: в нем будут продаваться ланкийские продукты высокого качества. Может быть, даже не один такой торговый дом. Думаю, это случится вскоре", — сказала она.

С Москвой у Коломбо, добавила она, хорошо идет торговля чаем, а также продуктами на основе кокосов и специями, обсуждается наращивание торгового оборота.

По словам Лиянаге, Шри-Ланка также открыта для инвестиций со стороны россиян и обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса.

"Шри-Ланка открыта для инвестирования, со многими российскими бизнесменами мы обсуждаем, в том числе с представителями строительного бизнеса, инвестирование на Шри-Ланке. Для русских здесь много возможностей", — заявила дипломат.

Она добавила, что Шри-Ланка приглашает российские компании открывать на острове свои филиалы.