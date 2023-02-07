МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американская Apple Inc. обратилась в арбитражный суд Москвы с посьбой признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о штрафе за навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков. Водителям напомнили о новом штрафе с дорожных камер

Согласно опубликованному определению суда, заявление компании поступило 31 января, 13 марта состоятся предварительные слушания.

Ранее в июле ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, установив факт навязывания отечественным разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их программах платежный инструмент компании, и выдала корпорации предписание об устранении нарушения, подчеркнув возможность оборотного штрафа в размере 1-15 процентов выручки от реализации товара, работы или услуги, на рынке которого совершено административное правонарушение.

В ФАС добавили, что что Apple требовала от разработчиков удаления ссылок на свои интернет-ресурсы, а также изменения набора функций приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала разработчикам выгружать свои приложения в App Store.

Штраф был назначен 17 января, отмечали в ведомстве. Там подчеркнули, что американская компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.