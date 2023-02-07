МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Компания Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу с "Лабораторией Касперского": исключила из лицензионного соглашения пункт "о недопуске приложений для российских разработчиков", изменения вступили в силу с 21 октября, сообщили в службе. В "Лаборатории Касперского" предупредили об активизации мошенников

"В конце 2022 года в службу поступила информация от компании Apple об исполнении выданного службой в 2020 году предписания. ФАС России проанализировала информацию и пришла к выводу о его надлежащем исполнении в полном объеме… В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионному соглашению с разработчиками — ред.), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, Apple в версии iOS 15 Apple добавила в операционную систему Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля, указали в ведомстве.

Ранее антимонопольное ведомство по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришло к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store.

В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функций, в то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.

Как выявила ФАС, Apple, занимая 100% рынка мобильных приложений в iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функций приложений сторонних разработчиков была утрачена.