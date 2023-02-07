МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Число опубликованных на HeadHunter вакансий для разработчиков видеоигр в 2022 году сократилось в России на 14% по сравнению с 2021 годом, в четвертом квартале падение составило 54% в годовом выражении, сообщили РИА Новости в компании. Голикова отметила снижение числа безработных в России

По данным HeadHunter, в 2021 году в сфере разработки видеоигр было опубликовано 1817 вакансий, что на 14% больше, чем в 2022 году (1568 вакансии). При этом в первом квартале 2022 число вакансий выросло на 63% — с 365 в 2021 году до 594 вакансий в 2022 году. Однако во втором квартале число вакансий сократилось на 5%, в третьем квартале — на 33%, а в четвертом — на 54%.

При этом средняя зарплата в отрасли за 2022 год выросла на 8%. В четвертом квартале рост составил — 33%.

"Российский IT-рынок, в том числе в видеоигровой индустрии, после событий февраля сокращается. Многие компаний работали не только на российский рынок, но и на международный. Некоторые страны Запада с Россией не сотрудничают, поэтому западные разработчики видеоигр либо закрывают свои представительства, либо отказываются от услуг российских видеоигровых компаний. В свою очередь, отечественные компании либо вынуждены закрываться, либо передислоцируются в страны ближнего или дальнего зарубежья. Поэтому необходимость им держать большой штат разработчиков отпала", — отметил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Коме того, по его словам, Россия попала под общемировой тренд, когда во время пандемии IT-технологии стали чрезвычайно востребованы, однако далеко не все ожидания оправдались в 2022 году. "Все IT-компании ощутили невероятный рост и предполагали, что в будущем этот рост продолжится в 2022 и 2023 годах. Но 2022 год был не таким, как предполагало большинство компаний. Поэтому крупные компании такие как в Google, Microsoft, игровые компании Blizzard, Ubisoft провели массовые сокращения", — отмечает Кузьменко.

По мнению эксперта, тенденция выровняется до конца года. "Обычно идет резкий всплеск или резкое падение, а потом идет небольшое выравнивание", — подытожил Кузьменко.