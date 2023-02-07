ИРКУТСК, 7 фев — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei при участии Института динамики систем и теории управления СО РАН может разместить в Иркутске суперкомпьютерный центр, сообщил во вторник журналистам директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков. Китай возобновил групповые туристические поездки в Россию

"Рассматривается пока первый в России проект создания компанией Huawei суперкомпьютерного центра на условиях государственного-частного партнерства при участии Института динамики систем и теории управления СО РАН … Он будет использоваться для научных и коммерческих целей", — сказал Бычков.

Он отметил, что в Иркутске есть суперкомпьютер, который долгое время входил в топ 50 самых производительных компьютеров стран СНГ, но сегодня для фундаментальных исследований его мощности не хватает. Поэтому, как одна из идей, рассматривается создание суперкомпьютерного центра совместно с компанией Huawei.

"Я провел предварительные переговоры с руководством подразделения компании Huawei в Новосибирске, и мы составили предпроектный план. Надеемся, он будет поддержан на уровне министерства", — уточнил Бычков.

По его словам, министерство науки и высшего образования РФ выделило под строительство здания площадью около 2 тысяч квадратных метров земельный участок в иркутском Академгородке. Его возведение оценивается в 220-250 миллионов рублей. Компания Huawei предоставит оборудование, в том числе процессоры и графические ускорители. Инвестиции китайской компании в создание центра оцениваются более чем в 1 миллиард рублей.

Ученые рассчитывают, что в 2024 году центр будет включен в федеральную адресную программу, затем начнется его проектирование.

Ранее сообщалось, что к 2031 году в России должна выйти на проектную мощность разветвленная система суперкомпьютерных центров, обеспечивающих широкий доступ учреждений российской науки и высшего образования к самой современной инфраструктуре высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерного моделирования.

Концепция развития суперкомпьютерной инфраструктуры разрабатывается во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Глава государства ранее поставил правительству РФ задачу представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров, которые потом должны быть включены в национальный проект "Наука и университеты" и национальную программу "Цифровая экономика".