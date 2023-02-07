МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает от юристов разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов, сообщил замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Во Франции признали бесполезность антироссийских санкций

Соответствующие разъяснения и изменения в санкционное законодательство в Евросоюзе, по данным иностранных СМИ, приняты, отметил Чиханчин.

"Сейчас они анализируются юристами, чтобы можно было их соблюдать и абсолютно легально регулировать эти сложные, длящиеся уже год в непонятном статусе отношения", — заявил он.

Комментируя выкуп самолетов, Чиханчин подчеркнул, что такого рода обсуждения имеют ряд ограничений коммерческого характера. "В целом я бы не называл это выкупом, я бы называл это урегулированием тех взаимоотношений, которые на текущий момент существуют с иностранными лизинговыми компаниями: там действительно ряд возможных легальных вариантов, каким образом воздушное судно может оказаться на территории РФ полностью очищенным от всех обременений со стороны иностранных лизингодателей", — пояснил замгендиректора компании.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.