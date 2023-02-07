МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам принял решение признать незаконной отмену регистрации товарного знака "Яндекс Афиша", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в Германии признал иск Deutsche Umwelthilfe против BMW необоснованным

"Иск удовлетворить… Обязать восстановить правовую охрану товарного знака", — цитирует он одну из судей.

Кроме того, коллегия постановила, что Роспатент выплатит "Яндексу" 4,5 тысячи рублей уплаченной госпошлины.

Корреспондент подчеркнул, что решение должно вступить в силу в момент оглашения.

"Компания Афиша" (входит в "СберИнтертеймент") на портале "Афиша" (afisha.ru), а также через свои мобильные приложения распространяет информацию о развлечениях и различных мероприятиях, а также продает билеты на них. Соответствующий товарный знак зарегистрирован еще в 2001 году. В 2019 году Роспатент зарегистрировал товарный знак "Яндекс Афиша", но спустя год отменил это решение после жалобы "Компании Афиша".

Роспатент пришел к выводу, что указанные в возражении товары и услуги имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Ведомство указало, что включение в товарный знак "Яндекса" охраняемого элемента "Афиша" было неправомерным.

"Яндекс" обратился в суд — поначалу безуспешно, но в итоге дело направили на пересмотр.

На заседании представитель "Яндекса" утверждал, что их товарный знак — единый элемент, неделимая семантическая конструкция. Он ссылался на опросы потребителей, которые слово "афиша" ассоциируют просто с объявлением, а "Яндекс Афиша" — с интернет-сервисом по продаже билетов.

Представитель Роспатента в свою очередь просил отклонить иск. "Товарный знак "Афиша" давно использовался правообладателем, приобрел репутацию. Его использование в бренде "Яндекс Афиша" может вводить в заблуждение, потребители могут подумать, что это коллаборация", — отметил юрист.

Представитель "Компании Афиша" назвал подход "Яндекса" "практикой по выдавливанию конкурента" и высказал опасения, что при глобализации компании могут пострадать и другие бренды. Он добавил, что компании вели переговоры, но "Яндекс" вышел из них.