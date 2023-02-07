МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Прокуроры пресекли в 2022 году факты незаконного вмешательства полиции в работу бизнеса почти в 30 регионах России, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Роскачество проверит безопасность роллов "Филадельфия"

"Прокурорами (в 2022 г — ред.) пресекались случаи незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность органов полиции. Почти в 30 регионах выявлены факты осуществления внепроцессуальных проверок без регистрации сообщений о происшествии под видом рассмотрения обращений или оперативно-розыскных, профилактических и иных мероприятий", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Генпрокуратура отметила, что ответственные сотрудники полиции были привлечены к установленной законом ответственности.

По данным ведомства, в 2022 году прокурорское вмешательство позволило устранить свыше 214 тысяч нарушений законодательства о защите прав предпринимателей и инвесторов. Около 50 тысяч должностных лиц были подвергнуты дисциплинарным и административным взысканиям, по материалам прокурорских проверок возбуждено 206 уголовных дел.