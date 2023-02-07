МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Суд в Киеве наложил арест на все банковские счета Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), являющегося структурой компаний Ferrexpo, связанной с украинским олигархом Константином Жеваго, сообщили в компании во вторник. Украина арестовала вагоны с минудобрениями "Уралкалия" и "Беларуськалия"

"Предприятие "Полтавский ГОК", которое является одним из предприятий компании Ferrexpo, сообщает, что в соответствии с решением Шевченковского районного суда города Киев на все банковские счета предприятия был наложен арест и приостановлены все расходные операции с денежными средствами, кроме расходных операций по уплате налогов, сборов и других налоговых платежей в государственный бюджет", — сказано в сообщении компании Ferrexpo в соцсети Facebook*.

Отмечается, что суд принял это решение по ходатайству офиса генерального прокурора Украины в рамках расследования по подозрению в уклонении компанией от уплаты рентных платежей.

В Ferrexpo считают действия судей проявлением чрезмерного давления на предприятие, что ставит под угрозу выплату заработной платы более 7500 сотрудникам и подрядным организациям. Как заявляют в компании, сейчас принимаются все необходимые меры для разблокировки в судебном порядке банковских счетов компании, которые использовались для выплаты заработной платы сотрудникам и выполнения договорных обязанностей перед поставщиками важнейших для компании материальных ценностей и услуг. На Украине заявили о национализации активов российских бизнесменов

Ранее Служба безопасности Украины обвинила топ-менеджера Полтавского горно-обогатительного комбината в уклонении от уплаты предприятием налогов на сумму 54 миллиона долларов. В ноябре 2022 года бюро экономической безопасности Украины заявило, что подозревает горно-обогатительные комбинаты одного из украинских олигархов в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). В заявлении говорилось, что единственным конечным бенефициарным собственником данных предприятий является один из богатейших олигархов Украины, который находится в Монако. Имя собственника не называлось, но украинские СМИ сообщали, что речь идет о Константине Жеваго.

Сам Жеваго, который является фигурантом нескольких уголовных дел госбюро расследований Украины, в конце декабря был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева. По сообщениям СМИ, позже он вышел на свободу под залог в миллион евро по решению французского суда.

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