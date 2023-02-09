МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Банк России в 2022 году выявил на отечественном финрынке почти вдвое больше компаний с признаками нелегальной деятельности, чем годом ранее, — около 5 тысяч, из них почти 2 тысячи пирамид, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Убрать конкурента. В США раскрыли правду о диверсии на "Северных потоках"

"Статистика говорит о росте числа мошеннических схем. В 2022 году Банк России выявил почти 2 тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профучастников (рост в 1,4 раза) и 1,7 тысячи "черных кредиторов" (рост в 1,8 раза). Всего было выявлено почти 5 тысяч компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, а годом ранее — около 2,7 тысячи", — сообщил он.

"С одной стороны, такой всплеск — это обратная сторона бурного развития технологий… В то же время наша статистика показывает все-таки количество выявленных кейсов или проектов, а не компаний как таковых. Мы научились довольно быстро находить незаконные схемы, публикуем сведения о них на сайте, передаем в правоохрану, а информацию об их ресурсах в интернете — на блокировку. Это все совместная работа — наша, Генпрокуратуры, МВД, Росфинмониторинга", — рассказал Лях.

Он также отметил, что если мошенники понимают, что они "засветились", то бросают проект и тут же открывают новый. При этом часто они открывают несколько небольших параллельных проектов с разными сайтами, каналами, чатами, что влияет на статистику.

"В интернете действовали почти 96% выявленных финансовых пирамид, 97% — нелегальных профучастников, даже 43% нелегальных кредиторов тоже перетекли в сеть. В онлайне создать мошеннический проект можно быстро и дешево", — добавил Лях.

"К тому же общество фактически перешло к такой модели социального поведения, когда для экономически активного населения нормально не знать, кто находится по ту сторону экрана. То есть контрагента эти люди не проверяют, а нелегалы этим уверенно пользуются", — отметил глава департамента.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.