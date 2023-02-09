МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства "Татнефти" о покупке российских активов финского производителя шин Nokian Tyres, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. ФАС получила ходатайство о согласии на покупку "Архыза" компанией с Кубани

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres в октябре заявил о продаже "Татнефти" своих российских активов, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области. Ожидается, что цена покупки без долгов составит около 400 миллионов евро. После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает свою деятельность в России, а персонал компании в РФ переходит к новому владельцу.

"ФАС России одобрила 3 ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100 % у компании Nokian Tyres", — сообщили в антимонопольном ведомстве.

Там также отметили, что для совершения сделки может еще потребоваться разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, если она попадает под действие указа президента РФ об ограничении сделок недружественных стран с долями в уставных капиталах предприятий в РФ. Малайзия заявила о желании нарастить экспорт автозапчастей в Россию

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres. По данным производителя, уход из России существенно повлияет на финансовые результаты. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие 2-3 года.