Чистая прибыль Siemens AG снизилась в первом квартале фингода до 1,636 миллиарда евро
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года, закончившегося 31 декабря, снизилась на 9% в годовом выражении и составила 1,636 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.
Базовая прибыль на акцию за отчетный период составила 1,87 евро против 2,05 евро годом ранее. Выручка за этот период выросла на 10%, до 18,07 миллиарда евро. Объем заказов по итогам квартала уменьшился на 7% в годовом выражении, составив 22,62 миллиарда евро.
Компания также сообщает, что в связи с продажей финансового и лизингового бизнеса в России ее доход снизился на 0,8 миллиарда евро.
По итогам 2022-2023 финансового года компания ожидает роста выручки на 7-10%.
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, — один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.
https://1prime.ru/business/20230209/839743543.html