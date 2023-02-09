МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года, закончившегося 31 декабря, снизилась на 9% в годовом выражении и составила 1,636 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"

Базовая прибыль на акцию за отчетный период составила 1,87 евро против 2,05 евро годом ранее. Выручка за этот период выросла на 10%, до 18,07 миллиарда евро. Объем заказов по итогам квартала уменьшился на 7% в годовом выражении, составив 22,62 миллиарда евро.

Компания также сообщает, что в связи с продажей финансового и лизингового бизнеса в России ее доход снизился на 0,8 миллиарда евро.

По итогам 2022-2023 финансового года компания ожидает роста выручки на 7-10%.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, — один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.