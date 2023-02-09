Unilever нарастила базовые продажи в четвертом квартале
Базовые продажи Unilever в четвертом квартале выросли на 9,2 процента, превзойдя прогнозы
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Unilever Plc сегодня отчиталась о росте квартальных базовых продаж сильнее ожиданий благодаря повышению цен на стиральные порошки, мыло и упакованных продуктов питания.
Базирующаяся в Лондоне компания ожидает дальнейшей инфляции затрат в 2023 году и оценивает чистое влияние инфляции издержек в 1-м полугодии примерно в 1,5 млрд евро.
"В 1-м полугодии базовый рост цен останется сильным, но объемы снизятся, — указала Unilever в заявлении. — Объемы улучшатся по мере ослабления роста цен, но пока еще слишком рано говорить о возможном увеличении объемов во 2-м полугодии".
Базовые продажи компании в 4-м квартале повысились на 9,2%, превзойдя консенсус-прогноз, составленный Unilever, который предполагал рост на 8,2%.