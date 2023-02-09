МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Unilever Plc сегодня отчиталась о росте квартальных базовых продаж сильнее ожиданий благодаря повышению цен на стиральные порошки, мыло и упакованных продуктов питания. ВОЗ подвергла критике индустрию производства молочных смесей

Базирующаяся в Лондоне компания ожидает дальнейшей инфляции затрат в 2023 году и оценивает чистое влияние инфляции издержек в 1-м полугодии примерно в 1,5 млрд евро.

"В 1-м полугодии базовый рост цен останется сильным, но объемы снизятся, — указала Unilever в заявлении. — Объемы улучшатся по мере ослабления роста цен, но пока еще слишком рано говорить о возможном увеличении объемов во 2-м полугодии".

Базовые продажи компании в 4-м квартале повысились на 9,2%, превзойдя консенсус-прогноз, составленный Unilever, который предполагал рост на 8,2%.