МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Группа компаний British American Tobacco (BAT) ожидает завершения продажи российского и белорусского бизнеса в текущем году, следует из отчетности компании. "ЭЛ5-Энерго" утвердила бизнес-план на 2023-2025 годы

В прогнозе на год в отчетности отмечается, что на прогнозы выручки влияет срок "передачи российского и белорусского подразделений, которое, как ожидается, завершится в 2023 году".

В марте компания сообщила о плане прекращения деятельности в России. Как отмечала компания, по завершении процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ. В июле компания сообщала, что его потери из-за ухода из России уже составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов).

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, специфичных для отдельных рынков.