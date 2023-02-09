МОСКВА, 9 февраля — ПРАЙМ. Credit Suisse Group сегодня отчитался о худших годовых убытках со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Банк пострадал от скандалов и больших потерь, которые привели к беспрецедентному оттоку средств клиентов. Ошибка выжившего: как на самом деле рухнет доллар и что придет на смену

Второй по величине банк Швейцарии завершил 4-й квартал с чистым убытком в размере 1,39 млрд швейцарских франков (1,51 млрд долларов), что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков, составленному самим кредитором.

Банк в ноябре предупреждал о значительных квартальных убытках.

Годом ранее Credit Suisse получил убыток в размере 2 млрд франков. Общий чистый убыток Credit Suisse в 2022 году составил 7,29 млрд франков, он понес потери второй год подряд.

Чистый отток активов из Credit Suisse за последние три месяца 2022 года составил 110,5 млрд франков.

Во флагманском подразделении по управлению активами отмечен отток величиной 92,7 млрд франков, что значительно выше ожидавшегося аналитиками показателя в 61,9 млрд франков. Общая сумма активов под управлением этого подразделения упала до 540,5 млрд франков. "Не играйте с огнем!" В Швейцарии раскрыли опасность изъятия активов России

Отток капитала в прошлом году привел к тому, что банк нарушил некоторые требования по ликвидности. Однако в декабре банк завершил привлечение средств в размере 4 млрд франков и заявил, что уровень ликвидности повысился. Генеральный директор Ульрих Кернер в прошлом месяце отметил, что Credit Suisse "наблюдает возвращение капитала в различные подразделения".

"У нас есть четкий план по созданию нового Credit Suisse, и мы намерены продолжать реализацию своей трехлетней стратегической трансформации путем реструктуризации портфеля, перераспределения капитала, оптимизации базы затрат и развития своих ведущих франшиз", — сказал сегодня Кернер.

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (CET1) у Credit Suisse вырос на конец декабря до 14,1% с 12,6% на конец сентября. Аналитики ожидали повышения до 13,8%.