МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Рынок цифровых книг в России в текущем году вырастет на 20-30% — до 13 миллиардов рублей, в том числе за счет роста самиздата, рассказал РИА Новости гендиректор одного из крупнейших продавцов книг в России — группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев. Россияне теряют интерес к онлайн-покупке электронных книг

"Мы ожидаем, что по итогам года рынок вырастет примерно на 20-30%, и его емкость составит более 13 миллиардов рублей. Что касается трендов, то здесь бы я выделил дальнейший рост сегмента художественной литературы, интерес к которой вырос за последние несколько лет, в том числе за счет активного развития самиздат-рынка", — сказал он.

Продажи художественных книг на "ЛитРес" в 2022 году выросли на 14% (в штуках), в 2021 году — на 18%.

"Большую ставку мы делаем на digital-авторов. Сегодня рост их продаж превышает темпы роста рынка цифровых книг: в 2022 году рост сегмента самиздата в электронных книгах составил 18%. Это тенденция последних нескольких лет, и она сохранится", — сказал Анурьев.

ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА

Говоря о показателях группы, он отметил, что темпы роста в прошлом году замедлились, но динамика все же была положительной, тогда как рынок цифровых книг в целом остался на прежнем уровне. Названы книги, которые россияне читали перед Новым годом

Выручка группы "ЛитРес" выросла на 7,6% по сравнению с 2021 годом, а доля на рынке цифровых книг возросла до 66%.

Выручка от продажи электронных книг выросла почти на 8% по сравнению с 2021 годом. Всего их было продано более 16,6 миллиона экземпляров — на 5% больше, чем в предыдущем году. Выручка от продажи аудиокниг осталась примерно на уровне 2021 года, в то время как емкость рынка аудиокниг в России снизилась на 10% — до 3,02 миллиарда рублей.

Анурьев полагает, что сегмент аудиокниг, скорее всего, постепенно будет возвращаться к темпам роста, сравнимым с прежними, как за счет выхода на рынок новых игроков, так и за счет активного продвижения формата. В среднем в 2019-2021 годах продажи аудиокниг росли на 40-50% в год.

ЭКСПАНСИЯ В СНГ

"Помимо запуска новых форматов покупки, мы также приняли решение активно развивать локальные рынки в странах СНГ и популяризировать книжный цифровой контент в электронном и аудиоформатах на местных языках", — сказал глава "ЛитРес". Продающие детские книги субъекты МСП получат статусе соцпредприятия

По его словам, в декабре 2022 года сервис "ЛитРес" был запущен в Азербайджане. Для азербайджанской аудитории заработал сайт Litres.az и мобильное приложение для Android и iOS. "Сейчас в сервисе уже представлено более 40% всего публикуемого книжного контента на азербайджанском языке", — рассказал Анурьев.

"В 2023 году мы планируем усилить свое присутствие в странах СНГ и выйти на новые рынки", — добавил он.

Группа компаний "ЛитРес" включает в себя одноименный бренд "ЛитРес", а также MyBook, LiveLib, "ЛитРес: Самиздат", "ЛитРес: Чтец" и "ЛитРес: Библиотека".