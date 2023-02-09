МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Экспортный товарооборот группы компаний "Дамате" в 2022 году вырос на 60%, до 3,7 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Китай вернул статус крупнейшего покупателя российской агропродукции

"За 12 месяцев 2022 года экспортный товарооборот группы компаний "Дамате" вырос на 60%, до 3,7 миллиарда рублей. Компания поставляла за рубеж широкий ассортимент продукции из индейки и утки. Положительная динамика экспортных показателей – результат активной работы по развитию экспортного направления", — говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что в 2022 году поставляла широкий ассортимент продукции из индейки и утки в страны Африки, Карибского бассейна, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и СНГ. Ассортимент поставляемой за рубеж продукции включает в себя анатомические части индейки и утки, натуральные полуфабрикаты из индейки, а также продукцию глубокой переработки из индейки.

Уточняется, что более половины от общего объема экспорта пришлось на Африканский континент: Конго, Анголу, Бенин, Габон. Традиционно большие объемы продукции были отгружены в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В топ-10 импортеров также вошли страны СНГ.

Кроме того, "Дамате" сообщает, что продолжит развивать экспортное направление за счет усиления экспортных позиций, развития географии продаж.

Группа "Дамате" — крупнейший в РФ производитель мяса индейки. Группа также занимается производством утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции.