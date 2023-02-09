МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний British American Tobacco (BAT), одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции, по итогам прошлого года снизилась на 1,8% к показателю 2021 года, до 6,846 миллиарда фунтов стерлингов (около 8,2 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. BAT намерена продать бизнес в России и Белоруссии до конца года

Выручка BAT при этом выросла на 7,7%, до 27,655 миллиарда фунтов стерлингов (33 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 10,523 миллиарда фунтов (12,6 миллиарда долларов), что на 2,2% больше показателя 2021 года.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,92 фунта (3,5 доллара) против показателя 2021 года в 2,96 фунта (3,5 доллара) на акцию.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, специфичных для отдельных рынков.