МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever видит риск того, что деятельность в России придется прекратить, следует из финансовой отчетности компании. Unilever нарастила базовые продажи в четвертом квартале

"Хотя потенциальные последствия остаются неопределенными, существует риск того, что деятельность в России не сможет продолжаться, что приведет к потере оборота, прибыли и списанию активов", — говорится в отчете.

В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. Вместе с тем российская "дочка" — ООО "Юнилевер русь" — продолжает работать. Unilever в России принадлежат, в частности, производства косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также заводы мороженого "Инмарко" и других продуктов питания в Тульской области и Омске.

Помимо иностранных в России Unilever развивает также бренды "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Лесной бальзам", "Бархатные ручки" и другие.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.