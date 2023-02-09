МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Корпорация Toshiba подтвердила, что получила предложение от консорциума, возглавляемого частной инвестиционной Japan Industrial Partners, о покупке активов компании, следует из пресс-релиза Toshiba. Unilever допустила полный уход из России

"В прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что в связи с запросом предложений относительно стратегических альтернатив (включая приватизацию) для повышения корпоративной стоимости Toshiba Corporation консорциум во главе с инвестиционным фондом Japan Industrial Partners представил окончательное предложение о приобретении", — говорится в сообщении. Toshiba уточнила, что будет оценивать предложение.

Ранее СМИ сообщали о том, что сумма предложения составляла 2 триллиона иен (15,2 миллиарда долларов), что в целом соответствует рыночной стоимости компании.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Штат компании превышает 108,8 тысячи человек. Глава Банка Японии предсказал значительный рост зарплат

С 2015 года Toshiba страдает от кризисов в области бухгалтерского учета и управления, а в апреле создала специальный комитет для сбора предложений после того, как акционеры проголосовали за план реструктуризации, поддержанный руководством.

В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры проголосовали против разделения корпорации.