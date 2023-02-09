МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Добровольные выплаты бизнеса государству на фоне некоторых сверхдоходов практически нереализуемы, в том числе из-за разности юридических процедур в каждой отдельной компании, введение же на законодательном уровне "непредвиденного налога" может решить вопрос, но вводить такой налог стоит только с начала 2024 года, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. Белоусов дал разъяснения по добровольному взносу для бизнеса

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса, речи о повышении налогов не идет. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

"Идея единовременного платежа у правительства связана с двумя аргументами: первое, что некоторые компании получили сверхдоходы конъюнктурные, так называемые "ветром навеянные", — и поэтому windfall tax (непредвиденный налог — ред.) уместен. У нас в налоговом законодательстве такого понятия нет, как единовременный налог на сверхблагоприятную конъюнктуру, и его, по идее, надо вводить. Тогда можно было бы не прибегать к аргументу, что надо делать добровольный платеж", — считает Шохин.

Кроме того, по его мнению, "поскольку правительство не может в середине года ввести налог, поскольку это ухудшающее по отношению к налогоплательщикам мероприятие, оно может вводиться только с 1 января следующего налогового периода, то есть 1 января 2024 года". "Ничего страшного в том, что будет введен налог в середине года, нет, но другое дело, что это нарушает принцип стабильности налоговой системы, на которой настаивает и бизнес, и который поддерживает правительство", — отметил глава РСПП.

"Отсюда позиция, что этот предлагаемый единовременный платеж — фактически windfall tax, только без оформления в виде законодательного акта, поправки в налоговый кодекс, или специального закона. Добровольный платеж все равно должен на чем-то основываться для корпораций — есть правило принятия решений — то единовременный платеж можно получить только в соответствии с корпоративным решением, если это не личные деньги акционеров. Если говорить о личных деньгах акционеров, то тут добровольность может быть", — пояснил Шохин.

Кроме того, он добавил, что бизнес предлагает обсудить "более широкий круг вариантов, в частности вариант выпуска государственных ценных бумаг, ОФЗ, во-первых, долгосрочных, во-вторых — ориентированных на ситуацию с бюджетом, безусловно, возможны варианты большей мобилизации бизнеса на реализацию инвестпроектов на территориях присутствия".

"Очевидно, что единого понимания еще нет, но мы готовы продолжить этот разговор, понимая озабоченность правительства с ситуацией с бюджетом и возможными сокращениями доходов бюджета. Надеюсь, у нас будет время сверить свои аргументы и убедить друг друга и найти компромиссное решение", — заключил глава РСПП.