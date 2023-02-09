С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — ПРАЙМ. Сто килограммов легендарной карамели "Взлет" раздали пассажирам в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге в честь 100-летия гражданской авиации России, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Путин поздравил работников гражданской авиации со столетием отрасли

"В рамках праздничного мероприятия работники авиакомпании и аэропорта провели викторину, запустили авиапочту и угостили пассажиров карамелью "Взлет", – говорится в сообщении.

В частности, работники авиакомпании "Россия" и аэропорта "Пулково" устроили флешмоб — они выстроились в цифру 100, как символ юбилея отрасли. Пассажиры приняли участие в исторической викторине по авиационной тематике. Также желающие смогли бесплатно отправить праздничные открытки родным и близким. Они будут оперативно доставлены авиапочтой.

"Участников угостили 100 килограммами легендарной карамели "Взлет", которая напомнит о путешествиях детства, когда получить такие конфеты можно было только в аэропорту или на борту самолета", – отмечается в сообщении.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проектом его реконструкции и развития. В 2022 году в "Пулково" обслужили более 18 миллионов пассажиров.