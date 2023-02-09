МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Многие мировые бренды терпят убытки после ухода с российского рынка, некоторые покинули страну под давлением своих властей, заявил глава государства Владимир Путин. Российское подразделение Holcim будет работать под новым брендом

Президент в четверг выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Но сегодня, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят — ну, всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки, это их выбор, это их решение, многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия", — сказал российский лидер.

По словам главы государства, многие компании не хотели терять бизнес и вложенные деньги, но сдались под давлением. Однако, отметил он, бренды оставили производство, инфраструктуру и подготовленный персонал.

Путин добавил, что страна на фоне ухода иностранных компаний "не рухнула и не развалилась". Отечественный бизнес сумел продолжить работу в освободившихся нишах, подчеркнул президент. Глава государства в этих условиях поручил агентству создать систему отбора перспективных российских брендов, выразив уверенность, что инициативу подхватят регионы. "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan за один евро

"И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", — отметил российский лидер.

Кроме того, сказал президент, необходимо продвигать отечественную продукцию на мировых рынках, поскольку "замыкаться на внутреннем рынке — это плохая история".