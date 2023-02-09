Путин: некоторые мировые бренды терпят убытки после ухода из России
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Многие мировые бренды терпят убытки после ухода с российского рынка, некоторые покинули страну под давлением своих властей, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент в четверг выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
"Но сегодня, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят — ну, всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки, это их выбор, это их решение, многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия", — сказал российский лидер.
По словам главы государства, многие компании не хотели терять бизнес и вложенные деньги, но сдались под давлением. Однако, отметил он, бренды оставили производство, инфраструктуру и подготовленный персонал.
Путин добавил, что страна на фоне ухода иностранных компаний "не рухнула и не развалилась". Отечественный бизнес сумел продолжить работу в освободившихся нишах, подчеркнул президент. Глава государства в этих условиях поручил агентству создать систему отбора перспективных российских брендов, выразив уверенность, что инициативу подхватят регионы.
"И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", — отметил российский лидер.
Кроме того, сказал президент, необходимо продвигать отечественную продукцию на мировых рынках, поскольку "замыкаться на внутреннем рынке — это плохая история".
https://1prime.ru/business/20230209/839749309.html