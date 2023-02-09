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Киев предложил SpaceX решить, на чьей она стороне
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В офисе украинского президента Владимира Зеленского призвали SpaceX определиться, чью сторону она занимает. Советник главы офиса Михаил Подоляк написал у себя в твиттере, что... ПРАЙМ, 09.02.2023
бизнес, новости, россия, украина, spacex
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В офисе украинского президента Владимира Зеленского призвали SpaceX определиться, чью сторону она занимает.
Советник главы офиса Михаил Подоляк написал у себя в твиттере, что SpaceX и главе Starlink Гвинн Шотвелл нужно ответить, поддерживают они российскую или украинскую сторону.
Обращение было сделано после решения ограничить предоставление Украине интернет-услуг Starlink для военных нужд, в том числе для управления беспилотными аппаратами.
"SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", — заявил Подоляк.
Ранее украинское Министерство обороны сообщало о намерении оснастить связью от Starlink новые роты операторов дронов.