МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В офисе украинского президента Владимира Зеленского призвали SpaceX определиться, чью сторону она занимает. Илон Маск поручил приостановить разработку новых функций Twitter

Советник главы офиса Михаил Подоляк написал у себя в твиттере, что SpaceX и главе Starlink Гвинн Шотвелл нужно ответить, поддерживают они российскую или украинскую сторону.

Обращение было сделано после решения ограничить предоставление Украине интернет-услуг Starlink для военных нужд, в том числе для управления беспилотными аппаратами.

"SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", — заявил Подоляк.

Ранее украинское Министерство обороны сообщало о намерении оснастить связью от Starlink новые роты операторов дронов.