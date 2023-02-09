МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российским властям следует активнее применять опыт привлечения бизнеса к созданию безбарьерной среды, заявил президент страны Владимир Путин. Голикова отметила снижение числа безработных в России

Российскому лидеру на заседании набсовета АСИ доложили о создании безбарьерной среды и привлечении бизнеса этим проектам. Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой "пошире внедрять" подобный опыт, отметив многогранность работы по созданию инклюзивный среды.

По словам зампредседателя правительства, предложения по привлечению бизнеса скоро будут представлены.

Президент также поздравил Голикову с днем рождения.