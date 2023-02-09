МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил своему Помощник президента России Максим Орешкин проработает вопрос создания межрегиональной налоговой инспекции для обеспечения целевой поддержки стартаперов, следует из поручения главы государства Владимира Путина. Студенческий стартап создал прототип беспилотника с вертикальным взлетом

Глава компании по производству роботизированных протезов "Моторика" Андрей Давидюк на заседании наблюдательного совета АСИ предложил российскому лидеру создать межрегиональную налоговую инспекцию, "которая бы учитывала стартапы". Путин обратился к Орешкину с соответствующей просьбой.

Президента заверили, что предложения по мерам поддержки стартаперов будут готовы в течение двух — трех месяцев.

"Да ладно?" — удивился Путин и убедил, что работа должна быть закончена за две — три недели.