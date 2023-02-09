МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Выплаты однократного добровольного взноса или windfall tax (налог на непредвиденную прибыль) могут затронуть российские нефтегазовые и металлургические компании, а также ретейл, тем не менее пока остается неизвестными критерии "сверхдоходности" компаний, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Правительство рассмотрит законопроект о поддержке разработчиков ПО

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса, речи о повышении налогов не идет. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. Позднее газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники сообщила, что компании могут доплатить в бюджет в том числе через перерасчет суммы налога на прибыль с учетом корректировки сальдо валютной переоценки.

Как полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов, в данном случае больше вероятен вариант "одноразового взымания чрезвычайного налога с больших компаний".

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что такой взнос могут выплатить компании нефтегазового сегмента и цветной металлургии. Однако, для этого "им придется сокращать дивиденды и/или инвестпрограмму, что нежелательно для бизнеса и инвесторов".

С этой позицией согласен и Хазанов: по его мнению, среди потенциальных кандидатов на выплату — металлургические и химические производители. "В принципе, в их круг могут быть включены продовольственные ритейлеры и маркетплейсы", — добавил эксперт, отметив, что "также, на мой взгляд, стоит рассмотреть возможность взимания чрезвычайного налога с крупных сетевых металлотрейдеров".

Тем не менее, как ранее отмечал глава РСПП Александр Шохин в комментарии РИА Новости, добровольные выплаты бизнеса государству на фоне некоторых сверхдоходов практически нереализуемы, в том числе из-за разности юридических процедур в каждой отдельной компании, введение же на законодательном уровне "непредвиденного налога" может решить вопрос, но вводить такой налог стоит только с начала 2024 года.

Как отмечает партнер, руководитель таможенной и налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов, "формально, так называемые разовые налоги российским законодательством не предусмотрены, однако известны зарубежной практике", тем не менее "введение дополнительного налогового бремени в течение конкретного налогового периода противоречит действующему законодательству".

Несмотря на это, эксперты обращают внимание, что вопрос все еще прорабатывается — много вопросов относительно, например, того, как определять критерии "сверхдоходов" и того, как будут вводится эти изменения, отмечает Егулемов.