МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены в Японии в январе выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года, став очередным свидетельством усиления инфляционного давления, которое может подтолкнуть центральный банк к сворачиванию широкомасштабного денежно-кредитного стимулирования. Глава Банка Японии предсказал значительный рост зарплат

Согласно данным, опубликованным в пятницу Банком Японии, индекс цен на корпоративные товары (CGPI), отслеживающий динамику цен, которые компании платят друг другу за товары и услуги, в январе вырос на 9,5% по сравнению с январем 2022 года против прогноза его роста на 9,6%. В декабре, согласно пересмотренным данным, рост индекса составил 10,5%.

Эти данные предполагают, что базовая потребительская инфляция, которая в декабре достигла 41-летнего максимума 4,0%, в ближайшие месяцы, вероятно, будет оставаться намного выше целевого уровня 2,0%.