Первый замгендиректора ОАК станет главой совета директоров "Ил"
ОАК назначил новых главу совдира и управляющего директора "Ила" Яркового и Бренермана
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Первый замгендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой возглавит совет директоров "Ила", управляющим директором компании назначат нынешнего первого заместителя Даниила Бренермана, сообщает ОАК.
"Первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК" Сергей Ярковой, отвечающий в том числе за реализацию программ транспортной авиации, возглавит совет директоров ПАО "Ил" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") и продолжит заниматься развитием дивизиона транспортной авиации ОАК", — говорится в сообщении.
"Управляющим директором ПАО "Ил" принято решение назначить нынешнего первого заместителя управляющего директора — Даниила Бренермана. В должности первого заместителя управляющего директора ПАО "Ил", Даниил Бренерман отвечал за операционную деятельность компании и реализацию программ", — также сообщает ОАК.