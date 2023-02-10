МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Первый замгендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой возглавит совет директоров "Ила", управляющим директором компании назначат нынешнего первого заместителя Даниила Бренермана, сообщает ОАК. В ОАК рассказали о готовности первого летного образца SSJ New

"Первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК" Сергей Ярковой, отвечающий в том числе за реализацию программ транспортной авиации, возглавит совет директоров ПАО "Ил" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") и продолжит заниматься развитием дивизиона транспортной авиации ОАК", — говорится в сообщении.

"Управляющим директором ПАО "Ил" принято решение назначить нынешнего первого заместителя управляющего директора — Даниила Бренермана. В должности первого заместителя управляющего директора ПАО "Ил", Даниил Бренерман отвечал за операционную деятельность компании и реализацию программ", — также сообщает ОАК.