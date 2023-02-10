МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российские прокуроры в 2022 году добились погашения долгов перед предпринимателями более чем на 21,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. У вас три шанса. Инвестстратег рассказал, как выпутаться из долгов

"В 2022 году в результате прокурорского вмешательства погашены долги перед бизнесом на сумму более 21,3 миллиарда рублей. Остаток задолженности при этом достиг рекордно низкого уровня в 4,6 миллиарда рублей, что почти в 2 раза ниже имевшегося на конец 2021 года – 8,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, в Бурятии, Ингушетии, Чечне, Алтайском крае, Ивановской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Тульской областях и других регионах имелись значительные долги перед предпринимателями. Мерами прокурорского реагирования заказчиков принудили выплатить денежные средства.

Кроме того, отмечают в Генпрокуратуре, сотрудниками надзорного ведомства выявлялись факты заключения государственных и муниципальных контрактов, не обеспеченных необходимым финансированием, а также нарушения при расходовании средств бюджета.